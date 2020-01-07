政府五大範疇抗武漢肺炎　有權強制隔離病人

來勢洶洶的武漢肺炎隨時殺入港，政府今日(7日)以先訂立後審議形式修例，於明日(8日)刊憲並生效。食衞局局長陳肇始表示，新法例要求醫生通報所有懷疑個案，政府亦有權強制隔離病人。她指政府抗疫有五大範疇，第一是港口衞生檢疫，部門已重點加強措施，尤其針對武漢抵港的列車或航班，昨起已在兩班抵港的高鐵列車實施強制體溫檢查。所有口岸亦加強監察及防控。另外，所有政府場地都會加強清潔次數及個人衞生，呼籲市民經常保持雙手清潔及洗手等。

其次是應變計劃，政府已啟動「嚴重」應對級別；第三是加強監察，政府將進行修例將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」列為法定須呈報傳染病。她認為修例為防止新疾病蔓延具重要作用，衞生署今日已向醫生發出詳細的呈報準則。

第四個範疇是公立醫院的應變措施，前線的醫護人員會按既定臨床指引如徵狀及接觸史為病人作風險評估，並已提醒醫護提高警覺，過去14日曾去武漢、有發燒等徵狀的病人，會即時實施隔離治療；醫院亦已實施限制探訪時間。醫院的外科口罩及N95口罩目前足夠使用3個月，並確保會有持續供應。而第五範疇是風險溝通，陳指政府已致函全港醫生及中醫加強轉介懷疑個案，並一直與內地相關部門及世衛保持緊密溝通。

她指目前武漢肺炎個案原因仍不明，但政府會密切留意世衞及內地風險評估，並監察武漢肺炎病例的最新進展，並會持續更新及發放最新健康資訊。