6成人撐同志應受法律保障　近半支持同性婚姻

香港社會向來被認為「仍未準備好」為同性戀、雙性戀及跨性別等(LGBT+)人士提供法律保障。一項研究發現，60%受訪者同意「香港應為不同性傾向人士提供法律保障」，僅12%表示不同意；另有近半受訪者表示同意「同性戀者應能與伴侶結婚」，反映港人反對LGBT+法律權利的比率正處於歷史新低。

香港中文大學性小眾研究計劃委託香港中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心，於去年9月16至25日，進行一項電話調查，成功訪問1058名18歲以上的港人。

研究結果發現，以貼身語言解釋LGBT+的法律權利，港人的支持度有所提升，有49%受訪者同意「同性戀者與其同性伴侶結婚」，較認同「香港應在法律上承認同性婚姻」高出5%。而在18至34歲的受訪者中，更高達約80%人支持「為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視」，以及「同性戀者有權利與其同性伴侶結婚」。

另外，港人對跨性別人士的認知和其權利的支持度亦有所提升。香港大學比較法及公法研究中心於2017年一項研究顯示，有20%受訪者不接受跨性別人士；13%受訪者不同意「所有人應該可以自由地表達自己認同的性別」。而在今次的研究中，則有35%受訪表示接受跨性別人士，僅18%不接受；58%受訪者同意「跨性別人士應可自由地表達自己認同的性別」，僅9%不同意。