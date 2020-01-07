修例風波：近千地點受破壞　商家遭威脅不准賣廣告

反修例示威持續近7個月，暴徒過去幾乎每逢周末便四處破壞及縱火，令市民人心惶惶，警方指，自去年10月至今的短短3個月，暴徒已破壞近千個地點，包括交通設施、食肆及銀行等；另外，警期間共接獲逾1400宗涉及暴徒的案件，包括刑毀、縱火，部分人更趁火打劫，涉嫌盜取商店的財物；近期更有人威脅某些公司，如在某間電視台及某些車站賣廣告便要抵制，甚至狙擊他們的產品，已有公司報警，案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

警方今日(7日)在Facebook指，暴徒自去年10月開始，已破壞955個地點，其中3分1是重複被暴徒破壞，尚未計算沒有報案的案件，當中包括259處交通設施、251間食肆、197間銀行、85個政府地點及163個其他地點。另外，警方同期接獲1454宗涉及暴徒的案件，當中包括1199宗刑事毀壞案件、188宗縱火、53宗爆竊及14宗盜竊。

此外，警方前日凌晨(5日)拘捕兩名分別13及15歲的男子，涉嫌破壞交通燈上的行人過路發聲裝置，嚴重影響視障人士使用行人過路設施。

另一方面，警方指網上近日鼓吹抵制理念不同的商店，原本只是自由市場的個人選擇，但近期有人愈來愈偏激，會恐嚇干預，如果某些公司在某間電視台及某些車站賣廣告，便要抵制甚至追擊他們的產品，甚至貼文，點名威脅某些公司要停止於某電視台賣廣告，否則便會向有關公司發動攻勢。