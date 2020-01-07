泛民入主區會玩政治　學者斥漠視民生事務

18區區議會本周起陸續召開首次會議，至今已有16個區議會選出正、副主席。由於泛民主派在今屆區議會選舉奪得八成半議席，主導17個區議會，故一上任隨即把政治議題放上議程，又提出多項改革建議，或意圖推翻過往的工程或傳統撥款項目，其中「翻閹」擔任葵青區議會主席的民主黨單仲偕，更容許議員在席上播放及高唱反對修訂《逃犯條例》的歌曲。有學者批評新一屆議員的做法可能會造成區議會角色混淆，漠視民生事務。

各區區議會新當選正、副主席的泛民議員之中，多名均是曾任資深區議員，包括民主黨單仲偕、陳樹英和鄭麗琼，分別當選為葵青、屯門和中西區區議會主席，其中單更在20年前曾擔任主席；而前民主黨成員、現任公民黨成員的黎志強，則當選為東區區議會主席。至於新人方面，只有一屆資歷的大坑區議員楊雪盈則出任灣仔區議會主席；而首次當選北區皇后山選區的「北區連線」羅庭德，亦自動當選為北區區議會主席，情況實屬罕見。

泛民區議員就任後，隨即在今日(7日)大會上展開政治行動。新任葵青區議員蔡雅文在會議上宣讀動議，期間播放反修例歌曲《願榮光歸香港》，部分泛民區議員站立高唱以示支持，當時葵青民政事務專員鄭健未有阻止或向主席單仲偕作任何提示。不過，有建制派區議員提出在會上唱歌不符合議事規則，批評：「(如果)唱歌都得，咁下次開會跳舞、打麻雀都得啦！」其後更集體離席抗議。單對離席抗議表示尊重，會議亦繼續進行。

建制派立法會議員梁美芬事後批評，泛民葵青區議員不應利用區議會作為宣揚政治主張的平台，區議會主席更不應縱容，而歌詞是挑戰一國兩制底線。有市民亦去信民政事務局局長劉江華，對葵青區議會主席單仲偕主持會議的方式深表憤怒，並認為葵青民政事務專員鄭健失職，未能有效指導單仲偕主持會議。

此外，深水埗區議會今在大會開始前，全體議員為修例風波中死者默哀1分鐘，隨後通過3項臨時動議涉及警力及警員加薪問題，並要求秘書處將動議提交特首辦公室。而元朗區議會同樣為修例風波中死者默哀，並通過成立721元朗白衫軍無差別襲擊市民事件的工作小組，期望警方將派員出席小組會議回應質詢。

至於中西區和西貢區議會則決定區議會轄下委員會不再設立增選委員，中西區同意取消在6個常務委員會中的增選委員；而西貢區議會則通過設立7個委員會，所有委員會不設增選委員，工作小組則可以邀請其他人擔任成員。不過，深水埗區議會就通過保留增選委員制度。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，新一屆區議員的行為令區議會角色容易混淆，因區議會和立法會一直有明確分工，區議會應關注地區事務，現在區議員卻將區議會政治化。陳認為，議員將警方執法問題帶上區議會甚至在會議上播放歌曲及唱歌，與區議會使命格格不入，更可能漠視民生事務，最終受害的是當區居民。理大應用社會科學系助理教授鍾劍華則認為，過去18區區議會主席亦曾聯署支持修例，是政府將全港性事務推到區議會上；他指，雖然唱歌並非法律賦予區議會的權力，但亦無禁止唱歌。

表：新一屆18區區議會正、副主席

區議會/主席/副主席

東區/黎志強/趙家賢

南區/羅健熙/司馬文

灣仔/楊雪盈/麥景星

中西區/鄭麗琼/楊浩然

深水埗/楊彧/伍月蘭

油尖旺/林健文/余德寶

觀塘/蔡澤鴻/莫建成

黃大仙/許錦成/黃逸旭

葵青/單仲偕/張文龍

屯門/陳樹英/黃丹晴

元朗/黃偉賢/麥業成

大埔/關永業/劉勇威

北區/羅庭德/陳旭明

沙田/程張迎/黃學禮

西貢/鍾錦麟/周賢明

離島/余漢坤/黃文漢

註：九龍城及荃灣區議會首次會議將於1月9日召開