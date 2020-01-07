夾斃4歲男童　海關正跟進涉事摺枱有否違規

西環4歲男童被摺枱夾斃案，海關發言人表示，正就個案作出跟進，如發現任何違反《條例》規定的情況，會採取適當的執法行動。 一般在香港出售供私人使用的消費品包括摺枱及摺椅，其產品安全均受《消費品安全條例》（《條例》）所規管。

海關續稱，根據《條例》的規定，所有在香港供應的消費品，必須符合「一般安全規定」，即消費品的製造商、進口商及供應商有責任確保有關消費品達到合理的安全程度，而確定消費品是否達到合理的安全程度，須考慮所有情況，包括：

(a) 消費品的用途及售賣的形式；

(b) 消費品所採用的任何標記，及就該消費品的存放、使用或耗用所給予的指示或警告；

(c) 符合標準檢定機構就該類別消費品所公布的合理安全標準；以及

(d) 是否有合理的方法使該消費品更安全。

海關又指，根據《條例》的規定，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被罰款10萬港元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被罰款50萬港元及監禁2年。

為保障消費者安全，海關除了跟進舉報作出調查外，亦會評估風險及情報，就各類消費品，按需要作出主動巡查、試購和測試樣本。於過往3年，海關就摺枱及摺椅進行557次巡查，當中未有發現違規情況。

市民若發現不安全消費品，可致電海關24小時熱線 2545 6182或 透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報。