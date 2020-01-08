鄭若驊告定唔告黎智英　第17度拒回應

壹傳媒黎智英2017年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件證據確鑿、有片有相有人證，律政司拖足逾2年半仍未起訴黎智英。東方與受害記者在上月23日第17度去信律政司要求交代案件進度，律政司於本月6日以電郵回覆，惟回覆內容大同小異，答完等於冇答。即使律政司司長鄭若驊被質疑其配偶潘樂陶屢涉官非，有瓜田李下之嫌，在回覆中仍然「死撐」會堅守專業態度處理公務。外界狠批律政司刑恐案檢控一味靠拖，一直沒有交代檢控進度，難以令人相信檢控並無涉及政治考慮，懼怕黎智英背後的外國勢力。再加上鄭若驊無力應對近日連串社會事件，至今仍然「賴死唔走」，實在令香港市民震怒！

黎智英涉刑恐東方男記者事發至今逾2年半，案發經過全程被錄影，證據確鑿，卻未聞檢控。為討回公道，東方和受害記者先後17度去信，其中3次律政司違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾。今次雖有回應，卻與過往多次回覆的內容相似，僅稱「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定」，無正面回應案件檢控進度。

受害記者在是次去信中，質疑鄭的配偶潘樂陶屢涉官非，鄭若驊亦難獨善其身。但律政司回覆聲稱，就鄭個人或配偶所涉及公司而產生的任何可能相關民事和刑事事宜，「律政司司長本人不會處理或參與有關事宜的決定和法律程序。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭若驊誠信破產，實在難以令人信服，即使將其配偶所牽涉的相關案件交予律政司其他人員，亦難以確保鄭不涉及其中。他又表示，律政司遲遲未起訴黎智英，令人質疑是懼怕黎背後的外國勢力，檢控決定涉及政治考慮，情況難以令人接受，「佢拖咗咁耐，又冇交代告定唔告，根本件案就好簡單，都唔知係唔係想拖到任期完咗，交畀下一手。」

黎智英涉刑恐東方男記者案發生於2017年6月4日傍晚，黎智英在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方男記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影。事件令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需要接受精神科及心理醫生治療。

不過，事發至今超過2年半，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於2018年8月16日到港島總區重案組錄取口供。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。