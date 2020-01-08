樂齡基金2期獲2300申請　踩單車玩遊戲助長者復康

長者行動能力減退，但在科技協助下仍能「遨遊」世界。有安老院舍去年透過「樂齡及康復創科應用基金」，購入一部可運動四肢的單車機，配合螢幕展示不同國家及地區的真實路面情況，長者即使安坐院舍，亦能踩單車兼賞世界美景，有行動不便的婆婆指，原本臥病在床，出入均須輪椅代步，其後被單車機吸引而每日鍛鍊踩單車，現時只需拐杖便能協助步行。有院舍則購入可移動投影機，系統設有800多個互動遊戲，包括打小人、以手拍利是封獲虛擬利是等遊戲，讓殘疾人士有機會藉遊戲而運動，提高認知能力。

香港耆康老人福利會啟業護理安老院內的一部單車機，院內不少老友記每日不惜排長龍亦要等踩單車，因該機不但要踩，而且設有螢幕展示東京、巴黎、新加坡及香港等地的路面情況，長者可自行選擇轉左、右，如置身現場一般，讓安老院的長者亦能踩單車「遊」世界。71歲的熊婆婆入住該院約半年，她因下肢問題不能正常步行已2年，須以輪椅代步，踩單車數月後，現時已毋須使用輪椅。86歲的卓伯伯亦愛踩這部單車，對於時隔50多年再踩單車，他感到開心，又指此機可讓玩家「環遊」世界，較普通單車更吸引。

一級物理治療師陳裕玲指，該院去年9月利用資助購入約7萬多元的單車機，令不少長者喜歡上做運動，「貪可以睇景」，加上單車螢幕可設置長者回家或喜歡的路段，提高了吸引力。院長羅佩玲亦稱，院內53名長者的平均年齡為87歲，大部分行動不便，故購買產品時要考慮院友需要及鼓勵他們做運動。

另外，香港心理衞生會順天中心的展能中心及宿舍亦透過資助購買約10萬元的互動投影機，產品能將影像投影到地下或桌上，影像可闊2至5米。投影機設有不同遊戲，註冊職業治療師陳建婷介紹，系統可訓練思維及解困，如拍利是遊戲，院友一見投影利是封拍下，便能打開利是，讓他們回憶過年的歡樂及促進思考。

政府前年12月推出共10億元的「樂齡及康復創科應用基金」，供合資格安老及康復服務機構試用及購置或租借科技產品。首批申請共批出3700多萬元，資助210多間機構購置或租用超過800多個創科產品，第二批申請於去年9月截止，共收到超過650個單位合共約2300個項目申請。