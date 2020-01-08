東方日報A1：病例唔通報　港府急忙修例補鑊

武漢肺炎來勢洶洶，港府防疫卻左支右絀，延至昨日才緊急以先訂立後審議形式修例，將未明原因的武漢肺炎命名為「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，納為法定須呈報的傳染病，令政府有權強制隔離病人，新修例今日刊憲並生效。食物及衞生局局長陳肇始表示，修例可杜絕不合作病人不願隔離或離院，具重要作用。有傳染病專家支持修例，認為在疫症爆發初期隔離病人可防擴散至社區。不過，昨單日本港已新增九宗懷疑個案，有學者質疑港府應變太慢，延至日前才向武漢抵港高鐵乘客量體溫，修訂傳染病防控條例又落後形勢，恐疫情瀕失控。

本港近期每日均錄得武漢肺炎懷疑個案，人心惶惶，日前律敦治醫院一宗懷疑個案更在未有化驗結果下離院，暴露目前法例未能強制隔離疑感染非呈報疾病個案的漏洞。

為杜絕此類個案再發生，港府公布將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》附表的法定須呈報傳染病，以及修訂其附屬法例《預防及控制疾病規例》，並於本月十五日提交立法會省覽。對於政府防疫措施，立法會亦表關注，今日大會有三名議員提出就武漢肺炎的防疫工作進行急切口頭質詢，已獲主席批准。

按照當局構思的新修例，醫生如發現病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前十四天內到訪武漢市（不論曾否到過街市或海鮮市場），應通報衞生防護中心；如已受感染或懷疑已受感染的病人拒絕接受隔離或拒絕進行檢疫，衞生署都有權處理；政府亦有權禁止病人及與患者有接觸的人離港；若病人違反隔離令，一經定罪可罰款五千港元及監禁六個月。陳肇始否認修例是後知後覺，指修例需有準備工夫，包括與律政司作嚴謹溝通，強調政府已「全速工作」。

不過，本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，在武漢肺炎病原體不明下貿然修例做法欠妥，令呈報準則含糊及範圍太闊，病人易跌入懷疑個案，令警方及醫院有權隨意隔離病人，且連同家人亦要隔離，勢加重醫療壓力，亦令旅客恐慌。香港大學微生物系講座教授袁國勇則認為，修例可在疫症爆發初期便隔離病人，否則疫情將失控，強調只要出現一個病人，便可在社區造成大規模感染。袁又認為呈報定義清晰，若病人不再發燒，即使無法驗出任何病毒，亦可停止隔離。

政府高層昨稱高度關注武漢肺炎情況，會以迅速應變、嚴陣以待及公開透明的三大原則應對疫情，其中一個重點就是加強港口衞生。並稱已採購手提式紅外線測溫儀，前晚（6日）起西九龍高鐵站每日兩班途經武漢的列車乘客，所有人均需經體溫檢查。

不過，本港向來自武漢的乘客作針對性防疫檢查已落後鄰近地區，社會亦早有呼聲要求香港在高鐵站實施強制檢疫，港府拖至疫情不可收拾下才急「補鑊」，遲來的防疫措施引發更多不滿，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強斥政府後知後覺，處理檢疫不夠果斷，認為單單針對經武漢的高鐵列車旅客測量體溫的作用不大，應調整高鐵列車不停武漢站，避免乘客互相感染。

另外，因應武漢肺炎疫情，香港紅十字會輸血服務中心昨宣布，曾到訪武漢的捐血人士需在離開武漢後暫緩捐血十四天，發言人表示，醫管局血液及血製品安全專家小組經過審慎考慮及衡量相關風險後，決定作出有關修訂。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：