探射燈：房委會天橋不納入計劃　苦了長者

觀塘樂華邨連接振華道有近300級樓梯，惟因未符條件而被拒興建升降機。

政府自2012年起推出人人暢道通行計劃，目前完成150個項目，另有55個正進行施工，餘下174個正進行勘測或設計工作；每部升降機建造費約2000萬港元。計劃屢被批效率差，及覆蓋面不足，尤其初期只局限路政署管理的行人天橋及隧道，檢討後才擴展至連接到路政署管理範圍的行人天橋及隧道，去年特別計劃再擴大至部分租置屋邨、可租可買屋邨等。有地區人士反映，房委會擁有的行人天橋雖屬政府物業，但被拒諸門外。

觀塘區區議員顏汶羽指，觀塘樂華邨至振華道的長樓梯長近300級，是不少長者依賴上落的路徑，卻因地點不屬路政署範圍，房委會亦稱沒資源興建升降機，而令居民每日捱長梯之苦。他建議由決策局檢視人人暢道通行計劃的下一階段，將迫切需要的政府物業行人天橋或長梯，都納入計劃內，免卻部門互相推搪，工程推行無期，「你話私人物業就唔做啫，但房委會啲橋都係政府物業，點解唔可以起？」

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