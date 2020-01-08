探射燈：暗示單車禁搭　用家促勿一刀切

單車徑旁有指示牌要求騎車者使用天橋往大埔方向，被指不歡迎騎單車者搭𨋢。

人人暢道通行計劃下的升降機，部分位處單車徑附近，惟指示牌卻暗示不歡迎單車使用升降機。大埔泰亨坳仔村附近的行人天橋，新建升降機內空間足以容納多架單車，但在單車徑接近升降機的位置，有多個指示牌顯示單車者應使用天橋前往對面線，行人及輪椅使用者則使用升降機；東網記者日前到場發現不時有人連人帶單車乘搭升降機。

3+1單車同學會創辦人劉錦滿指，他留意部分單車徑旁有新建升降機，認為不應一刀切禁止或要求騎單車者不得使用升降機，同時應按實際需要，讓輪椅使用者及長者優先使用。他指，單車徑的天橋斜道雖適合騎車者挑戰，但要視乎個人技術，及當時其他行人安全，若體質較弱或有實際需要的車友，應使用升降機。

路政署及運輸署發言人指，該路牌為路線指示標誌，指示單車路線往某目的地，公眾人士（包括騎單車人士）可按需要，選擇使用斜道或升降機。

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