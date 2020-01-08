探射燈：「人人暢道」計劃新𨋢　隱蔽　兜路　隔涉

「人人暢道通行」計劃多部近年落成的升降機坐落地點騎呢，油麻地有升降機設於隱蔽角落及「掘頭路」，從旁邊公園要兜路通往升降機，致使用率偏低；觀塘有天橋只有一邊設升降機，長者大嘆無奈；大埔的天橋升降機坐落點人迹罕至，又有天橋被街坊批評新不如舊。立法會議員促政府部門放下官僚，貼地諮詢真正用家意見，提升升降機成效。

年屆9旬的黎婆婆步履蹣跚走上油麻地橫跨渡船街及窩打老道的行人天橋，至長斜道一半，她才發現原來新增升降機。該天橋屬人人暢道通行計劃下最新啟用地點之一，惟天橋只有渡船街一邊通道有升降機，且位置隱蔽，又未見任何指示牌，下午1個小時內只有8人使用。

該升降機地面入口位處掘頭路，雖然就在與櫻桃街公園外圍，但由公園出口前往需步行2分鐘。油尖旺區區議員許德亮指，部門應豎立告示牌，他亦曾向康文署建議在公園開闢新出口直通升降機。

橫跨觀塘協和街的行人天橋，只在祥和苑的一端興建升降機，另一端只有斜道及樓梯，有長者直言「起一邊唔起另一邊，唔知想點！」該行人天橋早前被地區人士批評使用率不高，使用升降機的人就更有限。而天橋亦不相通曉光街體育館，致不少人寧願選擇更方便快捷的地面過路設施。

位於粉嶺公路橫跨東鐵線的2條天橋均設有多部升降機，其中接近大埔頭的天橋保留了2條斜道，並新增2部升降機，惟該天橋其中一端出口卻人迹罕至，附近未有民居，升降機在下午1小時內無人問津。

同區毗連泰亨坳仔村的行人天橋新增3部升降機，則被批評新不如舊。居民周先生透露，政府早前把橫跨吐露港公路的舊天橋拆走，新建較迂迴的新橋，村民要兜一個大圈才能過對面乘坐公共交通工具。

立法會議員柯創盛指，政府打造無障礙社區卻因做法官僚及部門各自為政，而變成「好心做壞事」，促當局在開展工程前充分諮詢各方意見。

路政署及運輸署發言人指，油麻地行人天橋路政署按公眾建議加建升降機，由升降機出口前往櫻桃街公園，與使用現有斜度步程相若，但路政署會與運輸署商討增設升降機指示。觀塘的行人天橋因西面出口原本只有樓梯，為方便殘疾人士出入，故加建升降機，工程並非基於人流考慮，此亦為大埔粉嶺公路行人天橋加建升降機的原因。

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