Dr.東：食物處置分生熟　免交叉污染防中毒　

本港不時發生食物中毒個案，當中不少與食物交叉污染有關。食物安全中心最新一期《食物安全焦點》指去年10月錄得兩宗懷疑因副溶血性弧菌造成的食物中毒個案，涉事食品有鹵味、熟雞及雞飯，但副溶血性弧菌一般只存於海產中，中心相信成因是食物之間的交叉污染引致，例如將未經烹煮的海產置於即食食物地方，或食物處理人員的雙手衞生欠佳，均是常見的食物中毒致病成因。

食安中心指交叉污染是食物中毒常見成因，交叉污染是指細菌由一種食物（通常是生的）傳播至另一種食物。受污染的即食食物具有較高的風險，因為食用前一般不會再經進一步烹煮程序殺滅細菌。有兩種較常出現交叉污染情況，一是食物與食物接觸，或有汁液滴下至另一種食物上，直接傳播細菌，例如生的介貝類汁液滴下至雪櫃內的蛋糕上。

第二種交叉污染通常是經由受污染的食物、設備、廚具、工作面，甚或水花，間接將細菌傳播至食物，例如在砧板上切生雞，細菌便可由生雞傳至砧板，甚至深入砧板上的花痕或切口。如果同一砧板在使用前，或處理熟食時未有徹底清潔，細菌會很可能傳播至隨後在砧板上處理的食物。沖洗生的肉類及家禽也會導致交叉污染，因為飛濺的水花可把其中的細菌由洗滌盆帶至80厘米外，污染附近的表面、器具或食物。

食安中心教路，要避免食物交叉污染，謹記處理食物時要經常洗手，尤其是接觸生的食物後，以及處理熟食或即食食物前。第二，應避免將生的食物與熟食存放在同一雪櫃內接近的位置，應把生的食物置於熟食下方，以防其汁液滴下污染熟食。第三，每次使用器具及工作面後，應以熱水及清潔劑加以清洗。第四，使用不同器具分開處理生的食物及熟食。

此外，市民購買食物時，應將購物車或購物籃的即食食物與生的食物分開，特別是生的肉類、家禽及海產。中心又建議市民將生的食物放在獨立的袋或容器中，以免其汁液滴下至其他食物上。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：