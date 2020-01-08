網民熱話：馬路雜物好阻碇　鐵騎士呢個動作超窩心

馬路上一些舉手之勞，不但能方便自己，也能方便別人。近日就有電單車司機趁交通燈轉燈時，將路上疑似鐵通的垃圾檢走，相信是避免有電單車駛過時中招跣胎。網民看過後大讚：「好人好事！」

事發在前日（6日）早上近10時，從網上流傳片段可見，當時眾多車輛正在等候交通燈號轉換，電單車司機停低時，發現地下兩支疑似鐵通物體，隨即落車清理，將其拋到路邊後，返回電單車。

隨電單車之後的司機Gian Lam將車Cam片上載至Facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」，又讚賞電單車司機：「畀啲掌聲呢位做好心嘅師兄」。網民看過後亦大表認同：「唔該」，「好人好事，不求讚賞只求安全」；不過也有人稱曾有類似經驗，不過遭受待遇卻大不相同：「上次我咁做，被後面啲車響到我飛天」。

網民有話說：

Johnny Be Good：好人一世平安

Yeung SiuHang：車主，上報啦喂

Anthony Yu：兩睇啦

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