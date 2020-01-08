疑似武漢肺炎呈報　黃加慶指病人拒絕隔離會報警

港府昨日(7日)緊急以先訂立後審議形式修例，將未明原因的武漢肺炎命名為「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，納為法定須呈報的傳染病，新修例今日(8日)刊憲並生效。衞生署衞生防護中心總監黃加慶今早在電台節目表示，若私家醫生發現有病人在病發前14日內曾到訪湖北武漢，並出現發燒及急性呼吸道感染或肺炎病徵，則需要呈報，醫管局會安排救護車將病人送往公立醫院，如病人自行離開，醫院會報警處理。

對於一名曾到武漢並聲稱有呼吸道感染徵狀的女子日前到律敦治醫院求醫後，拒絕留院及離去，黃指有關女子病情輕微，未有肺炎病徵亦無發燒，相信感染武漢不明原因肺炎的風險不高，但承認由於掌握資料不足，當局至今仍未找到涉事女子。

黃又指，由於武漢肺炎仍屬「不明原因」，未清楚病毒源頭，如果病人病情消退，則毋須再隔離。而香港至今有30宗從武漢返港後，出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的個案，他稱病人大多是呼吸道感染，未發現與武漢不明原因肺炎類似的個案。

惟香港西醫工會會長楊超發回應指，私家醫生無權要求病人留在診所，如果病人要離開，醫生無可能阻擋，而且一般私家診所地方較小，不能做完全隔離措施，若發現疑似感染個案可能要暫時關閉診所，建議政府在公立醫院設立特定位置，讓曾到武漢的病人求診。