食環署加密清洗公廁　每2小時以漂白水清潔

有值勤清潔工的公廁，會每2小時以漂白水清潔1次。

立法會政府帳目委員會今早(8日)召開會議，有議員關注現時武漢肺炎襲港下，公廁的清潔問題。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻回應指，會加強清潔高使用率及位於旅遊區的公廁，包括增加清洗地板、洗水盤、廁板、扶手等次數，有值勤清潔工的公廁會每2小時，以1比99稀釋漂白水清潔1次。

黃續指，沒有清潔工值勤的公廁，亦會在每日最少2次的恒常清潔中，加強清潔，而位置偏遠的公廁亦會按情況清潔。食物及衞生局副局長徐德義則指，政府已就武漢肺炎事件啟動嚴重應變級別及召開跨部門會議，將加強公共設施的清潔，包括公廁及街市。

議員梁繼昌關注公廁呈報損壞的次數按年增加，由2017年的14,618次增至2018年的17,732次，增加超過3000次，又指曾親自到公廁視察，發現數個水龍頭感應器均不能運作。委員會主席石禮謙亦指，政府鼓勵市民勤洗手，但公廁沒法洗手，促請當局留意情況。

食環署助理署長(行動)霍炳林表示，該署自前年加強監督，故呈報數字較多，相信未來數字會減少，因該署會加強維修及採用較好物料，預計可減少損壞。霍又指，該署去年11月開始使用改善合約管理的新系統，前線人員巡查公廁時，會以手機應用程式呈報損壞項目、查看維修保養工程的進度，以及整理管理數據以作進一步分析。系統目前在3個地區試行，運作順暢，未來數月會推展至其他地區。

他提到，該署會在今年年底前在全港所有公廁額外進行徹底潔淨工作，日後會要求每份承辦商合約最少設一隊「徹底潔淨工作小隊」，小隊會由1名管工帶同4個清潔工到公廁全面及徹底清潔，有別於日常只有1名清潔工清潔公廁的工作。