美國伊朗開戰　最少10間民航機不經伊朗空域

因應伊朗周三（8日）攻擊伊拉克的美軍基地，美國聯邦航空局（FAA）隨即發出「給飛行員通知」（NOTAM），禁止美國的航空公司、在美註冊的客機及持牌飛行員，飛越伊朗、伊拉克、波斯灣及阿曼灣；多間航空公司亦宣布跟隨禁令，航班不飛越伊朗或伊拉克領空。

FAA指出，中東軍事行動及政治緊張局勢升級，警告民航客機面臨誤算和錯誤辨識的風險。有航空追蹤網站稱，伊朗發動攻擊時，有數間航空公司的航班飛越伊朗及伊拉克空域。代表全球290間航空公司的國際航空運輸協會（IATA）亦指密切監察中東情況，要求政府就任何民航機威脅與組織溝通。

FAA前年已要求美國的航空公司客機飛越伊拉克領空時，巡航高度不得低於2.6萬呎。伊朗去年6月擊落美軍無人機後，FAA擴大禁令，不准美國的航空公司航班飛越波斯灣、阿曼灣的伊朗空域。

香港國泰航空表示，所有客機於過去一年多並沒有飛越伊朗或伊拉克。國泰的所有航班將不會飛越伊朗或伊拉克，直至另行通知。國泰航空經常檢視受關注的地區，以確保所有航班的航道運作安全。評估工作持續進行，並綜合內部及其他機構的專家意見。

擴大禁飛區對各間航空公司的影響

●國泰航空：航班早已沒有飛越伊朗及伊拉克領空

●新加坡航空：赴歐洲航班改道，避開不飛伊朗領空

●英國航空：至少兩航班在襲擊後避飛伊朗及伊拉克領空

●中華航空：赴歐洲航班路徑偏北，均不飛越伊朗及伊拉克領空，將隨時調整飛行路線

●長榮航空：赴歐洲航班不經伊拉克領空，並即時避開伊朗領空

●馬來西亞航空：將調整飛行路線，避飛伊朗領空

●杜拜航空：取消飛往伊拉克巴格達的航班，巴士拉及納傑夫的航班不受影響

●大韓航空：早已避飛伊朗及伊拉克領空

●泰國航空：早已避飛伊朗及伊拉克領空

●澳洲航空：更改英國倫敦飛澳洲珀斯航班的飛行路線，避飛伊朗及伊拉克領空