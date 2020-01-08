持續嚴格措施抗武漢肺炎　強調可依法強制隔離患者

澳門衞生當局今日(8日)表示，將繼續採取嚴格措施應對武漢肺炎，又強調澳門完全有足夠法律依據要求懷疑傳染病患者接受醫療檢查，甚至強制隔離。

衞生局疾病預防控制中心表示，因應肺炎原因不明，且在武漢被確診重症的比例達10-25%，澳門特區政府將採取嚴格措施應對，包括持續於所有海陸空口岸體溫監察措施，並加強對來自武漢的航班旅客體溫篩查以及上機檢查旅客體溫。他又指，早前當局召集跨部門會議，共同商討防控措施，重點針對旅客及旅客集中的地方，包括在娛樂場通道入口處增設體溫篩查等。

對於有市民擔心若有患病旅客不願接受隔離，會造成社區傳播。當局強調，澳門完全有足夠法律依據，要求懷疑傳染病患者接受醫療檢查，甚至強制隔離。當局指出澳門的傳染病法例與香港不同，即使發生的傳染病不在法例的列表中，仍可採用適用條文，要求強制申報、醫學觀察及強制隔離。

當地傳染病防制協調員指出，衞生局收到醫院或酒店通報有人懷疑不適，而有關的病人符合14天內曾來往武漢、有發燒及呼吸道症狀的條件，會安排病人到特別診室作詳細檢查，若有關病人居住於酒店，會由消防救護車接送到醫院診治，不配合者將依法強制隔離。