修例風波：示威者拆欄毀交通燈　耗6500萬元埋單

反修例示威衝突至今長達半年，道路設施受到嚴重破壞，運輸及房屋局回覆立法會議員質詢文件透露，去年6至12月期間累計有740組交通燈受破壞，以油尖旺區最多，包括被切斷線路或被塗污，部分交通燈組件或控制器受損，甚至被焚毀。當中365組交通燈遭受多於一次破壞，個別交通燈遭破壞的次數最高達17次，全港累積的交通燈總破壞次數約為1590次。

運房局表示，所有在上述期間受到破壞的交通燈已於本月2日完成復修，相關維修工作涉及約4000萬港元額外開支。此外，去年6至12月期間全港共有約5.28萬米欄杆被拆走。現時在欄杆被拆除的位置臨時繫上膠鏈或膠帶作警示。

至於行人路路磚，約2.18萬平方米的行人路路磚在上述期間被拆走，油尖旺區屬被拆走行人路路磚最多的地區，涉及9900平方米。大部分受損的道路設施已復修，主要以混凝土或瀝青填補被挖起的路磚等臨時維修工作，亦因應實際情況進行路磚加固工程或更改公共道路路面物料。運房局指復修工作仍在進行，有關復修或重置的費用仍在點算，初步粗略估計約2500萬港元。

此外，去年6至11月發生的交通意外宗數與其他月份分別不大，沒有明顯上升或減少，而上述期間涉及環境因素為「交通燈失靈」的交通意外宗數則有20宗，全部均為輕傷。