修例風波：警制服沾催淚煙　當局指一般洗衣程序可處理

警方自反修例示威活動以來，施放多達1.6萬枚催淚彈，環境設施受嚴重污染。近日網上傳言指有前線警員將工作期間穿著的制服及衣物帶到自助洗衣店清洗，恐污染該等洗衣店其他衣物，保安局書面回答立法會議員質詢時未有正面回應有關情況，僅稱警員可按行動需要將制服交予警署由外判服務承辦商清洗，一般洗衣程序已可處理催淚煙成分。

被問到警員的衣物是否一定要交由指定洗衣房清洗，保安局局長李家超指，長期以來，警員的制服都有安排由外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗，參與行動的人員（軍裝及便衣人員）可按行動需要將制服或行動裝束，交予警署內由外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗。惟他並無明確回應有關清洗安排是否強制性。

至於有否規定洗衣外判商將可能受化學物污染的警員衣物與其他衣物分開處理，李亦沒有回答，僅稱警方並沒有接獲任何人員就穿著已清洗的衣物匯報出現任何不適或健康問題。

李家超指從國際文獻了解到，催淚煙的成分「鄰—氯代苯亞甲基丙二腈（簡稱CS），會在洗濯衣物過程中被沖洗至水中，並逐步溶解於水中，溶解後的CS可被快速水解。當局 指在一般洗衣過程通常會把溫度提高，加入具鹼性添加劑的洗衣劑，這些均會加速CS水解過程，並指CS在洗衣過程水温攝氏25度的水中及一般洗衣劑酸鹼值pH9的情況下，其半衰期只有1分鐘，認為一般洗衣程序已可處理衣物的CS。