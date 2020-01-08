涉阻警驅散示威者　六旬的哥僅認酒駕罪候訊

去年7月7日九龍區大遊行，警方於當晚11時許開始進行驅散，並於旺角拘捕多人，其中一名六旬「的哥」被控以襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務及酒後駕駛。案件今日(8日)在九龍城裁判法院再訊。被告承認酒駕罪，但否認其餘2項控罪，案件排期於3月30及31日進行審訊，其酒駕判刑則待審訊結束後再判處，被告獲准以原有條件保釋。

66歲被告張錦運，報稱任職的士司機。控罪指，他在旺角彌敦道601號創興廣場外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員，即警務人員A(高級警司)及警務人員B(高級督察)；襲擊正當執行職務的警務人員，即警務人員C(警長)；以及在上址道路上駕駛一輛的士，而在被告呼氣中的酒精比例，是100毫升中有50微克，超過100毫升中有22微克酒精的訂明限制。

而就酒駕罪，案情指，事發時有人駕駛的士，並把的士橫泊在道路。警方到時發現他身上有強烈酒味，為他作呼氣測試並證實他超標。被告警誡下承認事前曾與其他晚間的士司機到油麻地一間酒吧飲酒，但由於酒醉，已忘記當時細節，只記得曾與人爭拗及被包圍。