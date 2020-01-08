被問會否向武漢發旅遊警示　陳肇始稱制度不涵蓋內地

近日武漢爆發多宗不明肺炎，食物及衞生局局長陳肇始今早(8日)在立法會上回應議員的急切質詢時指，香港至今並無出現同武漢相關的嚴重肺炎個案，但由於香港和武漢旅客往來頻繁，故港府高度重視，並會在港口和政府場地加強衞生措施，又指如香港出現確診個案，政府將提高戒備級別。

立法會議員麥美娟、葛珮帆和郭家麒今早在立法會就事件提出口頭質詢，關注會否盡快向醫護人員發出診治的工作指引和提供足夠保護措施、會否向武漢發出旅遊警示、加強本地防疫等。

陳肇始回應時指，現時並未完全掌握武漢肺炎個案的感染原因，醫管局的前線醫護人員會按病人臨床情況和化驗結果去提供合適治療。她又指，現時公營醫院亦限制探訪，並且有足夠裝備予醫護人員，至少可使用3個月，當局會與供應商保持聯繫，確保裝備有持續供應。

至於會否對武漢發出旅遊警示，她指現時旅遊警示制度不包括中國內地，再加上世界衞生組織也不建議對中國實行任何旅遊或貿易限制，也不建議對旅客採取任何措施。

教育界議員葉建源稱，有香港學生從武漢回港後需要到醫院檢查，早前教育局呼籲學童及教師在學校不應戴口罩，質疑現階段教育局是否應改變立場。議員陳淑莊質疑港府有何方法掌握病情，會否向內地索取病毒基因圖譜，又批評政府與內地溝通後，都只有武漢受感染人數，並無全國數字。另一議員梁志祥表示，沙士期間香港曾成立清潔大行動並有政務司司長擔任清潔大隊長，今次會否倣效當時情況。

陳肇始指，衞生署已發信予教育局，亦有相關指引給予全港學校，如市民及學童感到不適應配戴口罩。另外，政府已經與藥房商會溝通，會盡快解決口罩不足的問題。陳重申，內地的59例感染個案不同於香港個案，香港個案只是需要觀察，亦相信內地與香港互相有通報。至於清潔工作，她指已經設立督導委員會，與多個政策局及20多個部門共同應對問題，政務司司長張建宗亦已經召開跨部門會議，各部門亦會加強清潔。