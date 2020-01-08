標書價低者得問題持續　僅32%外判工時薪逾47.6元

為改善政府外判服務非技術員工待遇，政府去年4月推多項措施改革，財經事務及庫務局文件顯示，措施實施後普遍工人的每小時工資上升至40港元以上，但仍有工人的每小時工資低於40港元，涉及近700人，而當中有13人更只領取最低工資37.5港元，屬房屋署的外判清潔工。整體僅約3成、即1915人可獲每小時工資47.6港元以上。

財庫局書面回覆立法會的文件顯示，自新措施實施後，政府共批出78份新合約，該批合約列明須跟隨相關改革措施，包括加入6%的合約酬金、「打風更」1.5倍計薪等，涉及5978名外判工人。當中最多人領取每小時47.6港元或以上的工資，約1915人，但只佔整體32%；多達1446人的每小時工資不足40.5港元，其中有364人的工資僅高於最低工資約0.1至1港元，即約37.6至38.5港元。

為改善價低者得問題，新措施亦要求合約標書的價格及技術評分，由以往七三比或六四比，改為五五比，而技術評分內的工資比重亦會提升，100分滿分，工資須佔25分。不過78份新合約中，有16份標書由投標價最低的辦商投得，另有10份由工資評分最低的承辦商投得，反映價低者得問題仍然存在。