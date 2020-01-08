劏房戶追多收水電費不果　團體質疑間接鼓勵濫收費用

租戶水電費被業主濫收，備存紀錄始終無法追討。有居於深水埗劏房的住客指，其業主向她收取每度15港元的水費及每度1.5港元電費。有租戶在社工告知下始發現被多收水電費，遂向小額錢債審裁處追討，但最後未能勝訴。審裁官於判詞中解釋，指業主與租戶訂立租約時，應先行協議各項條款，包括租金和其他費用(例如水電費)的水平和計算方法。租約一經訂定後，雙方均需遵守有關條款。有協助基層的團體質疑政府間接鼓勵業主濫收水電費。

劏房戶除了面對居住環境擠迫外，更要承受業主濫收水電費的情況。梁女士在2015年7月至2017年2月居於深水埗的一個劏房單位，但居住後不久才發現被濫收水電費，於是提出索償。

協助梁女士的葵涌劏房居民大聯盟成員姚冬梅表示，審裁官引用環境局局長黃錦星的回應證明協議合法，而租戶簽署了便需要遵守。但她指出，因政府取消租務管制，使雙方的權力極度不平等，即使租戶不同意有關收費，但因不存在議價的能力，只能被迫接受。

該聯盟又指，小額錢債不會處理任何有關刑事成分的判決，同時判詞表示「業主有否違反法律，必須由有關執法當局負責進行。」聯盟隨後曾聯絡中電作出調查，但中電回覆表示，因梁女士已遷離有關地址兩年多，而當時梁並非為有關地址的註冊客戶，故難以作出調查。聯席對中電的回應深感不滿。

此外協助租戶的律師廖成利表示，水務署設有濫收水費通報熱線，但根本不為人知，而且成效成疑。議員尹兆堅則指，判決反映現有法例存有漏洞，認為電力公司需要承擔責任，而政府亦應主動修例處理問題。