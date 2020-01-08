港消費者信心按年跌近15% 學者指或因政局不穩造成

香港飽受社會動盪、武漢肺炎等影響，港人各項消費信心指數按年下跌。2019年第四季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果顯示，港人整體信心指數錄得68.7分，按年下降14.9%，是自2008年第四季度指數開發以來的第2低水平。經濟發展、就業、購買房屋、生活及投資股票共5項信心指數均下跌，當中港人對購買房屋的信心最低，僅52.5分，按年下降15.6%。負責調查的機構估計，香港消費者的信心水平仍然很弱，或由政治局勢不穩定造成。

負責香港調查部分的香港城市大學，上月以電話訪問1002位18歲以上的香港居民。調查涉及6個範疇，唯一上升的港人信心指數為物價狀況，最高分200分，達76.2分，較去年同期增8.2%。其他5項分數一同下跌，其中港人對購買房屋方面最欠缺信心，整體指數只有52.5分，與去年同期相比下跌了15.6%，其次是就業狀況，整體信心指數僅67.2分，按年下跌26.2%，反映港人對目前就業狀況持續感到擔憂。

城大管理科學系副教授曹國輝認為，該季度的信心指數是自2008年第四季度指數開發以來第2低水平，顯示香港消費者的信心水平仍然很弱，或由近期政治局勢不穩定造成。

至於內地消費者整體信心指數為103.1分，保持在樂觀區間，台灣及澳門的整體信心指數分別為97.06分及83.9分。調查指，台灣人最擔心物價；而澳門的經濟發展則因中美貿易摩擦等因素存在壓力，令消費者信心下跌。