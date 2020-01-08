廣東福建長者可不回港申領長津　社署收逾萬宗申請

社會福利署本月1日起將長者生活津貼擴展至廣東計劃及福建計劃，讓已移居廣東省及福建省的合資格香港長者毋須每年回港，也可領取現時每月2,675港元的普通長者生活津貼，或每月3,585港元的高額長者生活津貼。勞工及福利局局長羅致光回答質詢時指，截至去年12月31日，透過此安排接獲約10,600宗長者生活津貼申請，當中約有4500宗透過「郵遞提交申請」提交申請，當中已批核個案約為2100宗。

羅致光指，合資格長者會否在「廣東計劃」及「福建計劃」下申請長者生活津貼，視乎其個人考慮及情況，政府難以準確估算合資格人數。根據政府統計處去年10月發布「通常逗留在廣東省的香港居民統計數字」，估算於2018年年底通常逗留在廣東省的65歲或以上香港長者約有84,400名，但政府沒有備存近期居於福建省的香港長者人數。

社署去年10月向原來領取2計劃的70歲或以上毋須經濟審查高齡津貼的長者發出約9900份內夾附申請表格的通知書。提出質詢的立法會議員黃國健指，有長者至今未收到代理機構發出的覆核表格，他們擔心無法如期開始領取長津，希望代理機構及社署主動協助。

羅致光重申，長者申請屬個人意願亦視乎其經濟及其他狀況，社署不會主動跟進未交回表格個案。如長者未收到通知書或需要協助填寫表格，可聯絡社署社會保障辦事處或代理機構。如長者因特殊情況引致社署遲收申請，部門會根據個別情況及其合理的原因，考慮酌情按在沒有延誤的情況下原應可接獲申請的日期，處理有關申請。