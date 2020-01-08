港學生能力遜星洲澳門　教局：不能以排名衡量STEM成效

港學生的科學及閱讀能力得分創2006年以來的最低。

學生能力國際評估計劃(PISA)2018年的研究結果顯示，內地及新加坡的學生在閱讀、數學及科學能力繼續拋離香港，澳門生不但爬頭超越香港學生，港生的科學及閱讀能力得分更創2006年以來的最低。教育局死撐排名雖然下跌，但數學及科學能力的平均分仍高於參與的其他國家或地區，能力均遠高於國際水平。

議員張國鈞質疑，STEM教育在中、小學推動至今超過4年，但香港學生的科學能力得分不升反跌。教育局今(8日)書面回覆張國鈞時反駁，單純看學生在PISA數學和科學的排名高低，以衡量學校STEM教育的成效，並不全面。

該局指，一直從不同途徑了解學校推展STEM教育的情況，包括支援措施是否有效。現時學校普遍已發展校本特色的STEM教育，不少學生對STEM的興趣有所提升，學習顯得更主動和積極，並展現自信，反映STEM教育對學生有正面影響。

該局又指，教育局一直適時檢視課程的實施，包括參考不同地方的課程和推行情況及其成功經驗，前年成立的學校課程檢討專責小組，將在今年年初就如何優化中、小學STEM教育等提交最後報告，該局會考慮並盡快實施各項可行的建議。