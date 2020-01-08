民政事務局一職位延任多次　議員倡索性轉恒常

立法會人事編制小組委員會今早(8日)開會，討論建議保留民政事務局1個首長級丙級政務官編外職位，以繼續掌管民政事務局康樂及體育科轄下的康樂及體育部，直到會議結束前仍未進行表決。

議員陳振英提到，編外職位其中2項工作有時限性，包括規劃於2030年落成前的啟德體育園一些工作，以及體育、康樂設施由2017年至2022年的5年規劃工作，其餘6項屬於固定工作，而這個編外職位已延任4次，詢問政府若延任第5次會是繼續以編外形式，抑或考慮轉為常額形式。議員陳志全則要求局方交代如何監察私人遊樂場的開放問題，從而令公眾受惠。

民政事務局副局長陳積志回應指，假如局方覺得某一類工作有長久需要，會爭取恒常化職位，但局方會以審慎、理財和善用資源的角度審視，他舉例如啟德體育園落成後，或仍需人手繼續監察其運作，燃眉之急希望大家批准編外職位延任多3年，以便局方考慮是否需要將其恒常化。

陳又指，局方去年曾到民政事務委員會交代大型公眾諮詢私人遊樂場契約，亦闡述了政策方向，其中一個重要環節是體育發展貢獻及推廣，當局將會嚴謹要求私人遊樂場的契約持有人必須將設施開放予公眾。