救護員涉揸女生胸　事主稱落樓梯時突遭非禮

任職消防署救護員的九十後男子，被指在深夜時分尾隨一名15歲女童，並趁女童沿行人天橋落樓梯時，雙手從後「揸」女童胸部。懷疑涉案的救護員否認一項非禮罪，案件今日(8日)在九龍城法院開審。控方指沒有閉路電視拍攝到非禮過程，辯方則表示對女童被非禮沒有異議，但將爭議被告是否施襲者。女童透過錄影會面及視像作供，指對方事後隨即跑走，形容「成個過程好快」。

26歲被告陳卓銘，報稱為消防署救護員。他被控於2019年7月22日，在黃大仙雲華街10號慈樂邨樂安樓行人天橋上猥褻侵犯女子X。X供稱當日她穿着背心及短牛仔褲，獨自在凌晨時分返家，當經過連接事發行人天橋的商場時，「感覺好似有人跟住，但覺得可能只係同路」。

她離開商場並沿行人天橋往慈樂邨前行，正準備落樓梯時，有人突然從後伸出雙手，繞過上身隔着衣服，「揸」其胸部一下。「一開始以為係friend(朋友)嚟，因為女校有時都會咁」，她亦知道有朋友在相若時間下班。豈料甫轉身，卻發現一名穿黑衣、卡其色短褲、背有斜孭袋的黑短髮男子沿右邊的斜路跑走，她大嗌「做乜X嘢」、「你無X嘢」及「非禮」，對方沒有理會並加快腳步離開。

X在接受辯方盤問時指，涉案男子的斜孭袋在心口，商場出入口與案發地點相距約2至3分鐘路程。案件明日(9日)續審，被告准繼續保釋。