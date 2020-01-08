東涌揮刀趕示威者　地盤工認罪判囚9個月

去年9月1日因機場有示威活動，大批示威者聚集於東涌，期間一名地盤工涉嫌向示威者揮刀，並追趕他們，有街坊聽見有人喊叫，遂把事件拍下。事後該名地盤工被捕，他早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今日(8日)在西九龍法院接受判刑。裁判官直指，若被告聲稱犯案前被人擲膠樽及友人妻子遭人追趕，被告應報警求助，而非訴諸武力，惟法庭相信被告真誠悔改，判被告入獄9個月。

控罪指，45歲被告蔡彼得於去年9月1日，在東涌逸東邨巴士站外持有一把刀，意圖用作非法目的。裁判官翻查近29秒的涉案片段，指雖未尋獲涉案刀，惟片段顯示刀面寬闊，具備殺傷力；被告兩次把刀舉高，又上下揮動，使人感受威脅。官又指，拍攝影片的證人於片中旁白「黐線呀！」故能反映途人會受驚，認為最終未有流血事件實屬僥倖。

片段中，被告身旁的白衣男及黑衣女正是他友人和友人妻，因他們沒有被起訴，故法庭仍視作被告單獨犯案。裁判官指，案發後被告家外的牆被塗鴉，寫有「住殺人犯」，使被告為家人受牽連而慚愧，而被告能表示明白和平、理性處事的需要，又希望社會能回復安靜。法庭信納被告誠心悔改，終判被告囚9個月。