涉詐騙案　張震遠疑向證監會稱有投資計劃

前行政會議成員張震遠於2012至13年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌與時任財務總監蔡達英串謀，利用空頭支票等不誠實伎倆，令證券及期貨事務監察委員會不因商交所財政不濟而撤回其自動化交易服務的認可，同時被指涉騙財務公司3000萬港元貸款。張否認串謀詐騙及欺詐兩罪，案件今(8日)在區院續審，控方今傳召前證監會執行董事雷祺光作供。

雷表示證監會當年因商交所財務情況未達要求，遂考慮收回商交所的自動交易服務的認可。而被告就此事曾向證監會表示將有一項投資計劃，並會獲得2.5億港元的資金，雷等聽罷認為可給時間讓商交所籌集資金，於是並未在當刻收回認可。

而商交所及後更指一名姓戴的投資者會以支票形式，存入2.5億港元予商交所的戶口，並把支票電郵給雷看，雷當時沒有懷疑。商交所及後雖曾要求寬限時間以處理注資事宜，但支票最終未有兌現。被告又指注資會改由投資者把3000萬美元存入商交所的戶口，並在要求下向證監會呈交相關一個滙豐戶口的資料。惟雷等發現資料有問題，亦沒有所稱的存款，遂至2013年5月17日決定通知會撤回有關服務的認可。