全球航班升降準時率　亞太區國泰排名跌到第九

全球航班數據服務公司「飛常準」（Variflight.com）近日發布最新報告，反映2019年全球機場及航空公司的準點率，前三甲分別是巴西、日本和印尼。而中國的機場準點率平均達75.57%，為全球排名第5高於歐美國家。當中，香港國泰航空公司在「亞太地區：中型航空公司」一欄中，排名由去年第6位下跌至第9位，準點率為89.76%。

《2019年全球機場&航空公司準點率報告》指出，近期粵港澳的機場設施不斷加快，航線不斷增加；其中以廣州白雲機場的去年全年出港航班量最多，約23.33萬架次，同時亦是出港準點率最高的機場達78.05%；至於香港國際機場全年出港航班量雖然僅次於白雲機場，約17.88萬架次，但出港準點率最低，僅60.91%，且受「示威集會」影響，香港機場從8月至12月，每月均有超過2000班次航班被取消。

至於航班量排名前三的的國家分別是美國、中國、印度，而中國的出港航班量達480.23萬架次。而全球大型、中型機場出港準點率的名單中，日本的新千歲機場、大阪伊丹機場分別獲得冠軍，準點率均在90%以上；而中國的大連周水子機場以83.95%上榜，位列第9。

此外，中國在2019年旅客吞吐量達千萬級以上機場增至39間。而十大主要客運航空公司的準點率最高的是山東航空，其到港準點率為88.16%，其次是上海航空，南方航空、東方航空和四川航空，而中國國際航空公司排名第6。