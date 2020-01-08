六旬商人涉偽冒母及胞弟簽名　樓貸逾1800萬元

住九龍塘豪宅的六旬商人疑生意失敗，涉嫌使用懷疑偽冒其母及弟弟簽署的虛假授權書副本，先後向5間持牌放債人公司申請按揭貸款，騙共逾1800萬港元，事後被廉署起訴。他否認5項使用虛假文書副本罪，今日(8日)在區域法院受審。

61歲被告陳錦洪，被控於2014年12月至2015年5月期間，使用看來是由其母親李麗坤(83歲)及弟弟陳錦華(54歲)所簽署的虛假授權書副本，透過轉介代理誘使5間財務公司批出抵押貸款。涉案九龍塘馬可尼道碧滿閣物業，是1977年由李麗坤與丈夫陳權聯名購入，陳權過身後，2001年起李與陳錦華聯名持有，單位貸款於01年前還清，案發時被告與胞弟及母親同住該物業。

控方傳召被告弟弟陳錦華作供，稱他曾負笈法國，現任職自僱化妝師。他憶述2015年4月透過律師行從涉案其中一間財務公司收到案中的授權書副本，該授權書上有他及母親的簽署，但他對授權書毫不知情。後來他收到信件指他與母欠下450萬港元債務，他懷疑被告用授權書將物業抵押，更發現物業被一按再二按，他感到驚慌，遂質問被告。被告在母面前對抵押物業一事直認不諱，惟未有解釋理由。

陳弟公幹回港後與母商量，擬動用父留下700萬港元存款遺產為兄還債，當他與母到銀行始揭發戶口已清空，戶口本是他、母及兄三人聯名持有，但銀行指陳弟非戶口聯名人。

翌日母子3人開家庭會議，被告直認生意失敗求幫忙，其後被告與一間叫中金投資集團的公司視像通話，被告叫弟向手機展示身份證，弟覺古怪仍照做，被告又叫母親向手機展示身份證，弟覺得不妥遂用身阻擋及制止被告。被告又要求弟到中環簽字，弟認為事有蹊蹺，回家後收拾離開，他亦收到不少財務公司來電促他簽名否則會失去物業，他聯絡律師。

控方案情指，被告自2016年7月起沒有向財務公司還款，截至2018年9月被告仍未償還的本金連利息共1183萬多港元。辯方不爭議被告有使用涉案授權書申請物業貸款，但爭議授權書並非虛假文書。