紅磡站坑槽牆被指不堪列車撞擊　港鐵專家稱安全

沙中線紅磡站被爆連串工程醜聞，獨立調查委員會今(8日)繼續第二階段聆訊，代表港鐵的結構專家Mike Glover續作供。聆訊討論紅磡站列車停放處的坑槽牆(trough wall)有螺絲帽接駁問題，政府委聘結構專家劉志宏早前作供時，曾指出坑槽牆因有不良安裝的螺絲帽及鋼筋，將不能抵受列車脫軌時的撞擊。Glover今作供時反駁，稱由於列車進入停放處會慢駛，不會全速撞向坑槽牆，認為結構安全。

政府代表大律師周偉倫質疑，坑槽牆現時可承受的撞擊是否低於原先設計，又反問若列車出現意外，用正常車速入錯軌道進入列車停放處及撞向坑槽牆，是否會有安全問題。Glover稱該些意外屬信號系統問題，需要控制中心指示，並非車長可決定，形容該些意外可能性十分低。他堅稱坑槽牆結構安全，但不會形容它已符合客戶要求。

周又向Glover展示一張坑槽牆照片，顯示鋼筋幾乎完全無扭入螺絲帽，又指該情況被港鐵督察發現，港鐵有譴責，惟禮頓卻繼續，港鐵亦未在該處進行開鑿工程檢視螺絲帽情況。Glover承認該些鋼筋未有正確扭入螺絲帽，若有開鑿檢查可提供一些保障。他稱不知港鐵為何無進行開鑿檢查，港鐵無徵求他的意見。

聆訊又提到東西走廊月台層板有19%的混凝土發現有「蜂窩」(honeycomb)情況，層板底部最嚴重。Glover稱部分「蜂窩」屬手工不佳，情況不理想及可避免，仍屬結構安全，只需補回混凝土可解決。他更稱層板底部厚達3米，因鋼筋過分密集及混凝土流動不足所致。