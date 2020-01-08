台灣新增2宗肺炎病例　患者曾赴武漢旅遊

湖北武漢市爆發不明原因肺炎，引起各界關注。台灣的衞福部疾病管制署周三（8日）下午公布，2名民眾前往武漢旅遊後，出現發燒及肺炎徵狀，其中一人驗出H3N2流感病毒，另一人仍在隔離檢驗中；疾管署強調，兩人均沒去過主要疫區，也沒接觸禽鳥，評估後認為風險不高。

疾管署副署長莊人祥指出，該署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫後，至今已執行13航班，共檢疫1193名旅客及機組人員，有症狀者共9名，但症狀均持續改善。他又指，有2名符合「武漢旅遊史的發燒肺炎病例」通報定義個案，其中一人是登機檢疫時發現，具武漢旅遊史，經採樣檢驗後證實為H3N2，病人目前已退燒並回家休息。

而另一人則在登機檢疫措施前，回台時已沒有症狀，至周一（6日）開始發燒，雖已超過14天的潛伏期，惟當局為求謹慎，已安排他住院隔離。莊人祥強調，該病患未曾前往華南海鮮市場，也沒禽鳥接觸史，研判風險不高，像是在台灣感染的病毒。

因應防疫作為，該署已規劃將不明原因肺炎列為第五類法定傳染病，未來有疑似病例，經通報後可強制隔離。未來如果有其他新興傳染病，也可納入套用。

另據韓聯社報道，南韓疾病管理本部周三宣布，南韓國內出現第一宗疑似感染武漢不明肺炎患者。