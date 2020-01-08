保安局稱暴徒或在外地受訓　關注涉恐怖主義風險

立法會大會今午(8日)續會，會上有議員關注警方過去6個多月檢獲的大批武器會否與外國組織有關，保安局局長李家超指，從暴徒的手法、組織及文宣，加上他們動用的物資，認為他們並非三五成群，部分人可能在外地訓練。雖然目前沒有證據顯示案件與外國恐怖組織有關，但政府會密切、謹慎審視案件可能涉及本土恐怖主義的風險。

立法會議員黃定光口頭質詢，指警方在過去6個月檢獲的各類武器和可用以製造武器的化學品數量，和當局如何評估香港目前的治安情況。

李家超說，警方沒有備存行動中檢獲武器及可用作製成武器的化學品的相關統計，他嚴正指出非法管用或使用武器、槍械、彈藥、爆炸品及危險品是非常嚴重的罪行，除觸犯多條刑事罪行，最高刑罰可被判終身監禁，警方會全面調查每宗案件，追查檢獲的武器的來源及犯罪動機。

至於香港治安問題，李家超稱儘管去年罪案率有下跌趨勢，惟他批評自去年6月起的遊行示威及暴徒肆意投擲汽油彈、磚頭，破壞店舖、襲擊政見不同人士等暴力行為，令香港治安情況轉差。

李家超又說，香港去年1月至11月共錄得52,250宗罪案，較前年同期的50,122宗，上升4.2個百分點，2019年首11個月整體破案率為36.1%，較2018年同期的42.9%為低，警方處理過去6個多月的示威活動和暴徒的暴力行為，無疑影響警隊的日常工作，他認為維持治安除了依賴警員的努力，更需要市民奉公守法，否則治安轉差將是社會付出的代價。