港男道友涉受僱販毒被捕　司警檢3.3萬澳門元可卡因

一名45歲香港男子涉嫌受僱香港販毒集團到澳門販毒被捕，司警檢獲43包共重11.61克的可卡因，市價約3.3萬澳門元，以及2200澳門元懷疑毒資，該港男供認有吸毒習慣，被司警控以販毒、吸毒和持有吸毒工具罪並移送檢察院偵辦。

案情指，司警早前接獲線報指有香港販毒集團指派1名男子到澳門，並向活躍夜場人士出售毒品。警方於今日(8日)凌晨約2時在大興街，截查從的士落車的疑犯，並在其身上檢獲300個小膠袋，涉案男子供認小膠袋是用作包裝毒品，而到大興街目的是提取毒品。司警其後在附近1大廈門外暗處檢獲15小包、連包裝共重3.19克懷疑可卡因，另在酒店客房內再檢獲28小包、連包裝共重8.42克懷疑可卡因，以及電子秤等毒品包裝工具。

港男供認有吸毒習慣，且因生活拮据，因而協助香港販毒集團在澳門販毒，每出售1小包可卡因，可獲得70港元報酬，且每次均由「上線」指示到不同地點拿取毒品，再按指示到不同地點「散貨」，至今已出售至少50小包可卡因。該男子並供稱今次第1次販毒，但司警調查發現其在最近兩個月，已出入境澳門15次。