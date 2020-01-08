修例風波：警員起底逾1500宗　私隱專員被轟無牙老虎

自修例風波發生以來，網上出現大量起底個案，包括多宗針對警務人員個案，對受害者及其家人進行滋擾和恐嚇，但個人資料私隱專員公署指按現行法例，無法有效作出調查及跟進起底行為。政制及內地事務局局長聶德權今(8日)在立法會回應指，政府非常關注起底事件，目前掌握到最新起底個案數字為4700宗，截至去年有超過1500宗個案針對警員，佔總數36%，而全部起底個案已有1400宗轉交警方調查，有8人被捕，當中有1人已被落案控告。

針對私隱專員黃繼兒曾指缺乏法定權力無法進行刑事調查，聶指現時只能依賴警方根據《私隱條例》去執法，會參考包括新加坡在內其他司法管轄區，近年加強保障個人資料而作出的修訂，平衡言論自由、保障私隱及資訊自由。提問的議員麥美娟狠批現時私隱專員是「無牙老虎」，並關注局方會否參考歐盟做法引入被遺忘權等，聶指會諮詢不同持份者，包括立法會相關事務委員會。

前保安局局長、新民黨議員葉劉淑儀指，目前於保障私隱的法例上存有巨大漏洞，關注局方有否修例時間表。聶指局方正在研究，會跟相關受影響人士以小組形式進行諮詢，而本月舉行的政制事務委員會亦會觸及相關議題。另一議員何君堯則關注與網上起底相關的網絡欺凌事件，批評現有法例落後，聶德權回應時強調，現實世界法律適用於網上，同時局方亦會一併研究考慮賦予私隱專員權力處理網絡欺凌事件。