武漢肺炎及火圍澳洲等　農曆年港人報團減20%

原是港人出遊旺季的農曆新年，今年也異常冷清。有本地旅行社指全球局勢不明朗，受美伊開戰、澳洲山火、武漢不明肺炎，及香港修例風波影響，今年農曆年團整體報團人數減少10%至20%，由於旅行團模式多改變為精緻團，故今年農曆年團費普遍升3%至5%。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，政治局勢不明朗、經濟表現疲弱等因素下，旅行社須提早3個多月向航空公司申請加班機「攞機位」，本年航空公司反應冷淡，農曆年團加班機情況未如去年熱烈，向來最受港人歡迎的日本團僅有10班加班機，較去年減10%至20%。

其他亞洲團銷情也未如理想，受歡迎的韓國團及台灣團報團反應只屬一般，團費與去年相若；近期武漢出現不明疫情，令客人對到中國旅遊卻步，有已報團往華東的團友擔心疫情而退團。長線團方面，澳洲連月山火未熄，令澳洲團報團人數下跌。整體農曆新年團的參團人數減少10%至20%。整體團費微升，袁解釋因機票加價1%至2%，旅行社偏向推銷貴價高級團，住高級溫泉旅館及享用美食等行程較有追捧。