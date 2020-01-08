政Whats噏：陳百里冇備課　葉劉好失望

政府問責官員、各司局級領導、副局長同政治助理等人，多次被外界批評質素參差，曾出任過保安局局長嘅立法會議員葉劉淑儀以往點名批評部分官員，包括商務及經濟發展局副局長陳百里。不過陳百里並未反省，今午(8日)再次被葉劉公開在議會上鬧，今次唔關乎自拍，係鬧陳唔備課。

話說美國早前通過《香港人權與民主法案》，有立法會議員關注政府向美國進行游說嘅事，喺立法會上提出口頭質詢，葉劉淑儀追問期間，提到法案中有條款對香港國際關係地位有好大打擊，要求政府解釋法案中第5條同第10條對香港有咩影響。

陳百里一開口，都未開始講嘢已經被打斷，嚇到佢呆一呆，當佢回魂開始回應時，一講到保障人權同自由，話口未完就畀葉劉鬧「我問你第5條講乜呀！」亦質疑佢「你有冇睇過條條文？」之後陳百里坐低，要立法會主席梁君彥邀請才回應，但陳話手頭上冇相關條文，日後再回覆議員。

葉劉聽到就即刻再鬧，唔止話對陳百里好失望，仲話一個嚟答問題嘅官員，連條文都未睇過，擺明鬧佢冇備課。雖然陳百里今日係署理局長，不過作為相關部門都似乎應該要做好兩手準備去應對議員嘅問題。副局長同政助嘅質素本已備受批評，今次再咁鬧法，唔知會唔會有改善呢。