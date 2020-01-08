修例風波：半年警拘近7000人　79%人仍受查

去年6月至今多人因在示威中涉嫌觸犯刑事案被捕，其後獲准保釋以便警方調查，有議員今午(8日)在立法會大會上關注到若警方決定不起訴拒保事主，警方會否盡快通知當事人讓其放下心理負擔。保安局局長李家超回應指警方處理被捕人士時，若案件涉及嚴重刑事罪行，特別是毒品和黑社會，須考慮如何保障整體社會利益，不可容許犯法者逃避法律責任，繼而透露調查進展。

即使被捕人拒絕保釋，警方也會繼續調查，當有證據起訴，警方可在任何地方再次拘捕相關人士，提醒這些人別以為拒絕保釋是聰明做法。

議員陳志全質詢過去6個月，每月拒絕續保及成功拒絕續保的宗數，和過去5年成功拒絕續保的人數，當中多少人被檢控，及他們成功拒絕續保的日期與被檢控日期平均相隔多久。

李家超未有正面回答，稱警方在反修例示威中拘捕6943人，涉及多種刑事罪行，其中1082人已或正進行司法程序，338人獲無條件釋放，餘下5523人仍調查中。至於其他數字，警方無備存。李又指，市民有表達意見和集會自由，但必須和平及守法，去年6月初至今，香港有超過1200場公眾活動，當中不少演變為嚴重暴力違法行為，根據《警察通例》，警員有權採取合法行動拘捕任何合理地相信涉嫌違法人士，或拘捕任何他合理地懷疑犯法者。