修例風波：警有搜查令下　閱3721部被捕者手機

逾半年反修例示威中有近7000人被捕，資訊科技界議員莫乃光質詢警方檢取、解鎖及查閱被捕者手機內資料的情況，保安局局長李家超指出執法部門可透過法庭搜查令和《截取通訊及監察條例》兩套不同法律程序取得相關資料，目前有1429宗涉及檢取被捕者手機的個案，當中牽涉3721部疑犯的手提電話，個案都在取得法庭搜查令下進行。莫乃光批評有被捕人士上庭前未知道警方已查看手機，有違無罪推定原則。

莫乃光質疑當局如何平衡市民利益，警方取手機資訊猶如「無王管」，批評保安局合理化警方相關行為是誤導。李家超回應時強調被捕人干犯刑事罪行，部分控罪可被判終身監禁，警方處理任何刑事罪行有一致性，反批莫乃光說法誤導，直指「守法咪唔會犯刑事罪行，不被拘捕囉！」

建制派議員陳恒鑌引用美國處理2015年槍擊案時，尋求以色列科技公司協助破解手機獲取資訊案例，指出涉及國家安全、公眾安全下，各地執法部門會與科技界合作。李家超指出香港執法部門在數碼分析、網絡搜證方面不下於國際水平，警隊多年來擔任亞太區國際刑警網絡調查區會議主席或副主席，近年亦投放資源設立數碼分析實驗室，有需要時會參考海外專家意見。