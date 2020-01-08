4男涉串謀燒九龍塘站閘機　1人涉多罪禁保釋

去年10月有人闖入港鐵九龍塘站，涉嫌以汽油彈焚毀閘機，懷疑涉案的4名男子，被控一項串謀縱火罪，其中一人另被控3罪，包括管有攻擊性武器、管有仿製火器及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，案件今日(8日)在九龍城法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至3月2日再訊，以待警方進一步調查及檢驗相關證物，包括汽油彈、氣槍及手機通話紀錄，同時作DNA及指模鑑定，其中一名被告需還押監房看管。

4名被告依次為26歲送貨員曾裕生、30歲公司持有人黃漢偉、33歲技術員鄭偉森、40歲從事地盤工作的王錦發。4人被控於2019年10月12日在港鐵九龍塘站G1出口，無合法辯解而用火損壞屬於九龍塘站的兩部閘機。

曾裕生另被控於昨日(7日)在其住所管有攻擊性武器，即2把摺刀及5個汽油彈，管有仿製火器即2支氣槍，以及管有適合作非法用途的工具，即5枝撬筆及3個錘仔。不過，控方今撤回其管有仿製火器控罪，據了解，因控方遺漏相關控罪的律政司同意檢控書。

曾的保釋申請被拒，其餘3人獲准保釋候查，次被告保釋金為10萬港元，另外2人保釋金為1萬港元，各人均不得離港及須每周到警署報到3次。庭上第4被告代表律師投訴，指有警員曾威脅被告交出手機號碼，否則會對其妻女不利。

據了解，當日港鐵站內閉路電視片段拍得一名較瘦的蒙面男子，把一些物品放到閘機，其後另一名身材略胖的男子把物品點燃。事發前4被告曾在附近集合交談，事後其中2人曾7次透過手機聯繫。