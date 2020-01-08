停車場前管理員涉呃公司　向租戶提供泊位折扣

被告已獲准保釋，本周五在西九龍法院答辯。

廉政公署今日(8日)落案起訴一名前停車場管理員，控告他涉嫌欺詐尖東一個多層停車場的管理公司，向數名租戶提供租金折扣優惠，致使該公司少收車位租金10萬港元。被告已獲廉署准予保釋，本周五(10日)在西九龍法院答辯。

被告葉紹成，68歲，本祺停車場有限公司前停車場管理員，被控11項欺詐罪。被告案發時是本祺的停車場管理員，該公司為尖東一個多層停車場提供管理服務，被告負責該停車場的日常運作，包括車位租賃。

個別車位租戶的標準月租為2900港元至3900港元不等，二手車經銷商可每月約2000港元的折扣租金租用車位。

其中10項控罪指，被告涉嫌於2017年5月1日至12月18日期間，偽稱10架車輛與聲稱從事二手車經銷業務的4間公司及1名人士有關，並意圖詐騙而誘使本祺讓該等車輛以折扣租金使用該停車場，導致該公司蒙受不利。

餘下1項控罪指被告涉嫌於同年12月1日至18日期間，偽稱1張八達通卡是用於一架與上述人士有關連的車輛，並意圖詐騙而誘使本祺讓該車輛以折扣租金使用該停車場，導致該公司蒙受不利。