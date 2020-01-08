技術員涉灣仔襲高級督察　庭上重演過程現矛盾

大批市民去年6月12日在灣仔金鐘一帶示威，阻止立法會恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂。當日一名男技術員被指襲擊一名截查他的高級督察，被控一項襲警罪，案件今(8日)在東區法院開審，控方傳召涉案高級督察余天生及目擊事件的男警(現為見習督察)曾偉輝出庭作供，惟二人就襲擊過程及庭上示範時動作完全相反，辯方質疑二人作供內容不實及有誇大，二人否認，案件現押後2月17日續審。

25歲被告莊浩峰被控於去年6月12日，在灣仔軍器廠街與駱克道交界，襲擊正在執行職務的高級督察余天生。

余天生作供指，事發日與男警曾偉輝負責在警總外便衣觀察，約下午5時許見全身濕透、黑衣黑短褲、以深色圍巾遮半臉的被告急步行過，他遂上前搭膊準備調查，被告即轉身向右揮拳打中余的左頸側，余大叫「你襲警！」，並與曾制服被告，余送院但無表面傷痕。曾偉輝供稱目睹經過，肯定被告左轉並揮右拳襲余，並在庭上示範動作，與余所示範的屬相反方向，曾其後要求小休，再作供時改稱忘記了方向。

辯方盤問證人何解截查被告時無戴委任證，余起初稱情況危急，後稱「無諗起」，曾表示一度想從褲袋取出委任證，惟忙於制服被告而未能展示。辯方質疑余從無意向被告表明警察身份，又質疑余在記事冊及口供紙皆形容被告揮「手」而非庭上所說的揮「拳」，向醫生說是「手㬹」，供詞不實，余解釋是表述不同。辯方又質疑余示範的動作不合理，認為余誇大傷勢，余否認。另外，控辯雙方同意案情，被告被捕後在警誡下說「阿sir唔好意思，嗰吓係自然反應」。