涉非法收逾11.3萬元回佣　建築公司前電工准保釋

廉政公署今日(8日)落案起訴一名建築公司前電工，控告他涉嫌向3名電工索取及收受非法回佣共逾11.3萬港元，令該3名電工獲該公司聘用。被告獲廉署准予保釋，將於下周一(13日)在屯門裁判法院答辯。

被告黃嘉華(45歲)，為中國海外建築有限公司(中國海外建築)前電工，被控15項罪名，即11項代理人接受利益及3項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》及普通法，以及1項串謀詐騙。

控罪指，被告涉嫌於2017年5月8日至12月9日期間，無合法權限或合理辯解而從兩名電工接受共約6.2萬港元及41,500港元，作為使他們獲得中國海外建築僱用的誘因或報酬。

此外，另一項貪污控罪指被告涉嫌於2017年12月7日，以相同目的向上述其中一名電工索取9900港元。串謀控罪指，被告涉嫌於2017年8月1日至9月7日期間，與上述該名電工及一名身份不明的人士，串謀欺詐中國海外建築，不誠實地偽稱該電工於同年8月的4個星期日當值，而公司亦因此向該電工額外支付工資共4800港元。

餘下兩項貪污控罪指被告涉嫌分別於2017年4月1日及5月7日，無合法權限或合理辯解而向第3名電工每個工作日索取350港元，作為使他獲得中國海外建築僱用的誘因或報酬。