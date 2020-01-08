政Whats噏：新手爸馮興禮呻　湊B冇覺好瞓

立法會今(8日)開大會，有個別副局長同政治助理都落去同議員打交道，見到勞工及福利局局長政治助理馮興禮(Henry)睡眼惺忪。喺立法會要打醒十二分精神，Henry未瞓醒咁，隨時畀班議員鬧喎。

其實佢有苦衷㗎！Henry太太喺舊年11月底生咗B，陪月姐姐已功成身退，所有任務尋晚(7日)順利交接，即係由佢兩公婆接手做返，結果第一晚已經令佢叫晒救命，每兩個鐘要餵一次夜奶，再加換片，換片嗰陣阿B又周圍噴，搞到佢又要抹乾淨啲地方，總之就揦手唔成勢，成晚冇覺好瞓喇！最好笑嘅，就係佢喺度呻「尋晚先第一晚咋！」

Henry得幾日侍產假，早就放晒，依家要返工，佢話好彩太太間公司好好，產假放到三月。得佢兩公婆點湊得掂，所以雙方嘅媽咪都會幫手湊孫，屋企亦都有裝cam隨時喺電話見到阿仔咁話。

剛啱行過嘅勞福局副局長徐英偉(Caspar)聽到Henry咁呻，旁邊有人就叫Caspar過兩招畀Henry，Caspar即刻話咁耐嘅嘢唔記得咗，亦唔想回憶返。聽佢咁講，湊B嘅過程肯定好痛苦，唔想再記起。