修例風波：教協成立援助基金　冀眾籌1千萬助教師

修例風波持續將近7個月，多名教師被捕或被投訴，教育局近日表示將跟進被捕和被投訴的個案，受影響的教師有機會被停職、停薪及停牌。教協今(8日)宣布成立「訴訟及緊急援助基金」，目標眾籌1000萬港元，為受影響教師提供法律援助及緊急經濟援助。

教協會長馮偉華表示，教協作為工會，有責任保護會員。他指現時雖未有老師被除牌，但教育局對教師多番威嚇。他稱基金由教協成立，已運作一段時間，合法合理，每年亦有報告開支。他指教協現在主要依賴義務律師幫助有司法需要的教師，希望基金可以擴闊律師選擇至非義務律師。他指基金目標為被停職而生活受影響的教師提供緊急經濟援助，並為教師提供法律援助，支援訴訟程序的費用。

教協副會長、立法會議員葉建源指，現時有100多位老師被投訴，教育局要求學校調查教師，最初階段將由學校跟進，後期教育局可能發信予老師，甚至被停職，他表示教協隨時準備好作為教師的強大後盾。葉回應教育局局長楊潤雄今天在立法會大會上的言論，葉指教師的專業操守不應被擴闊至所有私人空間，等同將教師擁有的言論自由取消。葉又指教師多在網上的言論多被投訴為仇恨言論和挑釁行為，他認為必須為此下定義，而不是如楊潤雄所稱的「社會上自有其共識」。