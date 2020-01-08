資料庫：80年代兩伊戰爭　伊朗客機被美軍擊落

在80年代的兩伊戰爭，曾發生過美國海軍巡洋艦文森斯號擊落伊朗民航客機的事件，290名乘客和機組人員全部罹難。美國事後辯稱，當時誤認該民航機為正在執行攻擊任務的F-14雄貓式戰鬥機；伊朗則認為美國是在知情下刻意擊落伊朗客機，嚴正斥責擊落事件是野蠻行徑。

伊朗和伊拉克展開長達8年的邊境戰爭，戰事於1980年9月22日爆發，在戰爭將要結束前的1988年7月3日，伊朗航空IR655班機由伊朗阿巴斯港飛往阿拉伯聯合酋長國杜拜。上午10時24分，文森尼斯號向班機發射了兩枚SM-2MR地對空導彈，均擊中目標。開火後，文森尼斯號艦員始發現該飛機原來是民航機。

當時的美國副總統老布殊在聯合國辯稱，擊落事件純屬戰時事故，文森尼斯號船員在當時的情況下採取了適當行動。國際民航組織的獨立調查則認為，美國是錯誤的一方，因為它製造了不穩定的戰鬥環境，對民航機安全置之不理。

到1996年，美國終於屈服，向伊朗賠償1億3180萬美元(約10.2億港元)，雖然美國不肯承認要對事件負責或負有法律責任，但雙方同意和解，伊朗撤銷在國際法院向美國提出起訴。