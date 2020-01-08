院舍券計劃成效欠佳　退出因離世或不合適

社會福利署推出長者院舍住宿照顧券試驗計劃，讓輪候資助護理安老院的長者憑券入住買位或合約院舍宿位，勞工及福利局局長羅致光指，截至去年11月底，2017至2020年度共有3383人獲派券，但有463人未有使用，有665人因不同原因離開試驗計劃。

羅致光書面回覆立法會議員質詢時指，離開院舍券試驗計劃的長者中，358人因離世，佔離開計劃長者約半數，亦有68人有心儀認可服務單位但已滿額或沒有合適的認可服務單位，亦有29人不接受共同付款安排。

羅致光又回應長者社區照顧服務券試驗計劃的情況，指第一階段自2013年9月至2017年8月推行，有12,198人獲派券，曾使用或未使用但離開計劃人數有6358人，第二階段自2016年10月至去年11月期間有29,145人獲派券，但有超過三分之一即10,725人離開計劃。

第一及第二階段計劃的長者，分別有1466人及792人因沒有合適的服務單位或服務組合，兩期均有約42%長者因獲編配或接受資助社區照顧服務或資助或私營院舍照顧服務而離開計劃，人數分別有2710人及4665人。