政Whats噏：梁君彥再獻新猷　訊息通知議員休會

今個年度嘅立法會認真多花樣，繼大會設有小休同午膳後，立法會主席梁君彥早前決定喺今日(8日)起，立法會大會由原定晚上8點完會，提早到7點完會。過往佢都會喺會上宣布休會，不過今晚就好反常，梁君彥就冇喺會上宣布，只係用訊息通知議員，真係再一次打破常規喇！

話說立法會復會後，因為內務委員會一路未選出正、副主席，喺冇人頂更嘅情況下，梁君彥就要一個人做晒，連食飯同廁所都冇時間去，所以會議就破天荒地增設小休同午膳。繼增設小休同午膳後，梁君彥就再一次破天荒咁決定提早1個鐘休會，喺今午適逢有議員提出其他動議，所以梁君彥喺5點幾時決定暫停會議處理。過往立法會喺暫停會議後復會，好多時喺復會前10分鐘，大樓都會有廣播提示。

不過今晚去到接近7點，大樓都冇廣播提示，梁君彥一直冇影，現場傳媒都係睇到直播畫面冇咗，同埋見到官員離開會議廳，先知道原來會議已經結束。咁啲立法會議員又點知完會呢？據悉梁君彥係直接以訊息通知議員今晚完會，同埋話會喺聽朝復會。咁搞法，會唔會以後都可以唔使現身就開會呢？